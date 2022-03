Inês Folque derrete fãs ao revelar o projeto de decoração do quarto do filho

Inês Folque prepara-se para abraçar a maternidade pela segunda vez e tem vindo a partilhar vários momentos da sua gestação com os fãs.

Esta terça-feira, 22 de março, a “digital influencer” publicou no Instagram o projeto de decoração do quarto do filho mais velho, Tomás, de dois anos, que irá mudar de quarto com a chegada do irmão.

“Na gravidez do Tomás o quarto dele foi o assunto que me causou mais ansiedade e nessa altura sabia exatamente o que queria era um quarto com alguns desafios por ser muito pequeno mas idealizei-o rapidamente”, começou por lembrar.

“Nesta gravidez um dos assuntos que mais ansiedade me causou, foi também o quarto do Tomás (para onde ele vai mudar). Mas desta vez tive um longo período de bloqueio criativo absoluto. Demorei muito a começar a perceber o que gostava, o que ele poderia gostar, o que funcionava e o que era inútil, o pior de tudo é que quando comecei a definir as coisas na minha cabeça depois de horas e horas de pesquisa não conseguia visualizar ou perceber se as medidas coincidiam”, acrescentou.

“[…] Inicialmente idealizei papel de parede na que estão encostados o berço e a cama nova do Tomás, mas para já decidimos não avançar porque tinha mesmo de avançar com a montagem do quarto, já que quero muito mudar o Tomás para lá. O berço para já é provisório, são demasiadas mudanças juntas e ele ainda dorme muito bem nele por isso tivemos de o encaixar ainda no quarto, mas numa das últimas fotografias veem como ficará só com a cama. […] Agora, mãos à obra que temos um quarto para montar”, disse.

A apresentadora pediu ainda a opinião dos seguidores: “Contem me tudo? Gostam do projeto? Alguma sugestão dica infalível? Algum imperdível para acrescentar? E sobre o papel de parede. Deixo com a pintura ou pomos papel de parede?”.

Tomás e o bebé que está para chegar são frutos da relação que Inês Folque mantém com Gonçalo Ribeiro Telles.