Inês Folque explica que o companheiro acompanhou o parto do segundo filho por vídeochamada

Com o filho mais novo, Francisco, prestes a fazer dois meses, Inês Folque relatou o nascimento do bebé, explicando que o companheiro, Gonçalo Telles, assistiu ao parto através de vídeochamada.

A intérprete admitiu, no perfil de Instagram, que o parto é um assunto “sensível” porque ainda existe muita coisa por resolver. “Amanhã o Francisco faz dois meses e ainda me emociono quando falo sobre o parto. Um assunto sensível para mim ainda com muito por resolver cá dentro. Esta é a única fotografia que temos dos três no bloco operatório. Dos quatro na verdade, já que o Tomás, apesar de não se perceber bem, estava a dormir ao colo do Gonçalo”, escreveu na legenda de uma fotografia do momento em que o companheiro estava em vídeochamada no parto.

De seguida, a artista explicou que no dia em que as contrações começaram o seu filho mais velho, Tomás, iria ser operado num hospital em Cascais: “Quinta-feira de manhã, 31 de março, depois de uma noite cheia de desconfortos comecei com contrações. Nessa mesma quinta-feira o Tomás era operado em Cascais (tubinhos nos ouvidos e mais umas coisas)”.

Na altura, a também apresentadora decidiu ficar com o primogénito e aguentar as dores do trabalho de parto. “Como não tinha dilatação decidi, em consenso com a minha obstetra, não adiar a operação dele e deixar ver qual a evolução das contrações. Passei o dia em trabalho de parto, a acompanhar a operação do Tomás, com o Gonçalo a alternar comigo no recobro antes e depois da mesma. Foi a primeira vez que lidei com este amor que se divide e multiplica ao mesmo tempo; por um lado a fragilidade e vulnerabilidade num dia que teve um caminho tão intenso até lá chegarmos e a importância de estar ao pé do Tomás para todas as vezes que chamasse mãe e por outro preparar física e emocionalmente a chegada do meu segundo filho”, justificou.

“De todos os dias que imaginei que ele quisesse nascer pedi muito para não ser aquele. Depois de ter passado o dia a contar contrações, para poder ficar com eles até ao limite sem pôr em causa a minha chegada à maternidade para ter este bebé com a minha obstetra e com o cuidado e segurança que merecia deixei o Tomás a dormir nos braços do pai e já com contrações certinhas, depois de um dia que nunca esquecerei, com demasiadas emoções, fui com a minha mãe para a maternidade para receber este pequenino”, contou.

“Quando cheguei tinha cinco centímetros de dilatação e ao fim de pouco tempo já na madrugada de sexta-feira nasceu o Francisco. No dia que quis, da maneira que quis. Valeu o Gonçalo que apesar de não ter assistido ao parto ao vivo, acompanhou de perto em vídeochamada sem deixar de garantir todo o apoio no pós-operatório do Tomás estando sempre ao lado dele. Fica esta fotografia, um frame do vídeo que a querida enfermeira […] fez por iniciativa própria, para tornar este nosso momento uma partilha de família muito especial”, concluiu.