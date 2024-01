Inês Gutierrez e João Montez aproveitam boas temperaturas do nordeste brasileiro

João Montez e Inês Gutierrez elegeram Alagoas, no nordeste brasileiro, para aproveitarem alguns dias de férias.

Nada como uma boa dose de sol e calor. Inês Gutierrez e João Montez estão a aproveitar as boas temperaturas de Alagoas, no nordeste brasileiro. O casal encontra-se em São Miguel dos Milagres.

De férias num lugar de águas cristalinas e areia branca, o casal passeou de buggy, algo que foi “fácil, giro e pseudo-radical”, disse Inês. “Foi a nossa maneira favorita de conhecer os municípios vizinhos, de ver como se conversa, dança e come por estas ruelas, espreitar as bonitas praias que têm e terminar o dia com um pôr do sol num sítio fantástico com vista para o rio”, acrescentou.

Os apresentadores ainda andaram de jangadas e visitaram as piscinas naturais do local. “Uma experiência gira”, afirmaram.

“Como é que, tendo a sorte de viajar para vários sítios, nunca tinha vindo ao Brasil? Tenho pensado nisso… Aqui celebra-se a vida”, escreveu a também influenciadora. Depois de alguns dias por São Miguel dos Milagres, o casal prepara-se para mudar de região.