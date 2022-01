À espera da primeira filha, Inês Gutierrez está infetada com covid-19

À espera da primeira filha, Inês Gutierrez testou positivo à covid-19. A apresentadora tem de ficar em isolamento profilático em casa.

A comunicadora da TVI contraiu o novo Coronavírus, tal como revelou no perfil de Instagram. A repórter confessou que já tinha estranhado não ter sido apanhada pelo “bicho”.

“Testei positivo. Confesso que estranhei ainda não ter sido apanhada antes pelo bicho… não que seja descuidada ou que não tente ao máximo cumprir o que nos é pedido, mas a verdade é que já tive aquilo a que eu chamo de ‘verdadeiras rasias’ por já ter tido tanta gente à minha volta infetada… Sinto que, nesta fase, andamos todos numa espécie de roleta russa. Uns são os sortudos, outros são os escolhidos. Gostava de acreditar que ia fazer parte do primeiro grupo para sempre, mas fui ao engano”, desabafou.

A viver a primeira gravidez, a profissional da TVI admitiu que o sentimento de medo tem vido a aumentar. “Estou grávida e, por isso, só pude levar as vacinas mais tarde, depois da ecografia morfológica, e admito que, por estar grávida, o meu medo aumenta, claro. Felizmente, no dia 5 de janeiro levei a segunda dose da vacina e sinto-nos mais protegidas, mesmo estando infetada”, prosseguiu.

Nesta altura, Inês Gutierrez tem vários sintomas da covid-19: “Febre, dores no corpo, na garganta e constipada… no fundo, como se estivesse com uma valente gripe. Típico também do habitual baixo sistema imunitário das grávidas. A parte boa: ontem estava bem pior do que hoje”.

“Agora, sim, tenho um bom pretexto para estar de repouso absoluto e estar uma semana na nossa bolha de amor. Comida do bem e muitos líquidos também ajuda. Queria só dizer-vos que estou bem, calma, tranquila e a descansar. Agora é paciência e pôr-me boa. Para vocês: saúde!” rematou.

O namorado da apresentadora, João Montez, com quem esta vive, já fez vários testes de deteção ao novo Coronavírus e mantém-se negativo. O casal está à espera da primeira filha em comum.