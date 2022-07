Inês Gutierrez lembra detalhes do pós-parto: “Senti o melhor e o pior”

Inês Gutierrez lembrou, esta quinta-feira, 30 de junho, os detalhes do pós-parto da primeira filha, Maria Luísa, fruto da relação com o namorado, João Montez.

Depois de ter sido mãe em abril, a apresentadora da TVI tem partilhado vários momentos desta primeira aventura na maternidade nas redes sociais. Desta vez, a comunicadora lembrou o processo do pós-parto.

“O meu pós-parto foi muito pouco glamoroso, senti o melhor e o pior que já tinha sentido em toda a minha vida”, começou por admitir.

“O que acontece ao nosso corpo, à nossa cabeça e ao nosso coração é explosivo. E ainda bem que larguei a bomba no Instagram porque algo me diz que daqui a uns meses já não me lembro disto”, prosseguiu.

“A memória vai-se claramente, já estou a sentir tudo de uma maneira muito distante… já percebi porque é que há malta a ter tantos filhos”, concluiu Inês Gutierrez.