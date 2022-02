Inês Herédia comove fãs com fotografia dos filhos: “Não percebem nada do que se passa”

Inês Herédia comoveu os fãs nas redes sociais com uma fotografia inédita dos filhos e fez, ainda, um desabafo sobre a pandemia de Covid-19.

A seguir as indicações para prevenção do novo coronavírus, a artista desabafou sobre a fase díficil que o mundo atravessa, sublinhando que os gémeos, Luís e Tomás, de um ano, “não percebem nada do que se passa”.

“O mais comovente no meio de tudo isto, é que estes dois não percebem nada do que se passa”, começou por escrever a atriz na legenda da publicação.

“É tão libertador que às vezes chego a acreditar que não se passa mesmo nada. Quem tem bebés em casa está exausto, sim, mas bolas temos tanta sorte. Dia 22”, acrescentou.

https://www.instagram.com/p/B-hsuf7l4bn/

De recordar que os bebés são furto da relação entre Inês Herédia e a ex-diretora de programas da SIC, Gabriela Sobral, que trocaram alianças em fevereiro de 2018.