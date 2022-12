Inês Herédia faz anos e festeja data com os filhos: “Sinto-me a mais especial”

Inês Herédia faz 33 anos, esta terça-feira, 27 de dezembro, e festejou a data com os filhos gémeos, Luís e Tomás, que também fazem quatro anos.

Num dia passado na Fundação do Gil, a atriz celebrou a duplicar porque o seu aniversário foi festejado em conjunto com o dos filhos. No perfil de Instagram, a intérprete confessou sentir-se especial.

“Lá vai o tempo em que festejava os meus anos no Lux”, começou por escrever, lembrando a altura em que celebrava o aniversário na discoteca em Lisboa.

“Sinto-me a mais especial de sempre a dividir este dia com o meu galheteiro neste lugar tão especial para nós. Parabéns, Tomás, parabéns, Luís, vocês têm quatro!” prosseguiu a artista.

Luís e Tomás são filhos de Inês Herédia e Gabriela Sobral, com quem a atriz trocou alianças em fevereiro de 2018.