Inês Lopes Gonçalves recorda o início da sua relação: “Foi tão simples”

Inês Lopes Gonçalves esteve à conversa com Júlia Pinheiro e numa conversa intimista revelou alguns detalhes do início da sua relação com Ivo Costa.

Foi durante o vespertino “Júlia”, na SIC, que a locutora e apresentadora fez algumas confissões sobre a época em que conheceu o marido e falou da importância da música nesse processo.

“A música trouxe mais coisas. Foi por causa de música e de gostar de música que eu conheci o Ivo, que é o meu marido”, referiu.

“Foi quase [amor à primeira vista]. Foi tão simples que quase se conta assim de uma penada. Fui vê-lo tocar e conhecemo-nos nessa noite que ele foi tocar a um bar”, continuou.

“Não aconteceu logo, não estávamos disponíveis nessa altura. Depois, mais tarde, combinámos ir tomar um café. Passaram 15 anos e somos pais de gémeos: do Manuel e do Sebastião que têm sete anos”, disse.

Inês Lopes Gonçalves foi ainda surpreendida com uma mensagem carinhosa do marido na qual a elogiou.