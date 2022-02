Internada, Katia Aveiro revela que está já sem o oxigénio

Katia Aveiro atualizou o estado de saúde e revelou que se encontra a recuperar, estando já sem o oxigénio.

A empresária, de 44 anos, está internada desde a semana passada com uma pneumonia após ter testado positivo à covid-19, revelando não ter sido vacinada.

Depois de ter revelado numa mensagem publicada já nesta manhã de quarta-feira, que está a recuperar, a irmã de Cristiano Ronaldo contou que já não está com o oxigénio.

“Detalhe já sem oxigénio. Mais uma batalha vencida“, pode ler-se numa fotografia em que inclusive se encontra de pé.

Katia Aveiro revelou que tinha testado positivo ao vírus a 17 de julho, que todos os que viviam com ela tinham contraído, à exceção de Dolores Aveiro e que não estava a melhorar enquanto cumpria o isolamento exigido. Por isso, e com sintomas a piorar, acabou internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.