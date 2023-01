Irmã de Georgina Rodríguez aprende a falar Português

Ivana Rodríguez mostrou-se, esta quarta-feira, 11 de janeiro, a praticar Português com um livro de exercícios. “É o meu primeiro curso”, referiu.

A irmã de Georgina Rodríguez está a aprender a falar Português com o primeiro curso, tal como partilhou no InstaStories, ferramenta do Instagram. A espanhola leu uma frase do exercício.

“A Paula era magra. Comeu muitos doces. Agora está gordíssima”, pode ouvir-se Ivana Rodríguez a ler.

De seguida, a irmã da namorada de Cristiano Ronaldo confessou que ainda não pronuncia muito bem as palavras. “Eu pronuncio mal, eu sei. É o meu primeiro curso de Português”, disse.