Irmã de Georgina Rodríguez terá rejeitado ajuda e pedido dinheiro vivo

Numa altura em que Cristiano Ronaldo está com a Seleção Nacional no Qatar, a namorada continua a ser alvo dos holofotes, por causa das alegadas dificuldades da irmã.

Georgina Rodríguez continua a ser alvo de atenção, desta vez por parte da Imprensa espanhola. Em casa, sozinha, com os filhos, por Cristiano Ronaldo estar concentrado com a Seleção Nacional no Mundial de Futebol do Qatar, a empresária hispano-argentina dá que falar no país vizinho e, consequentemente, em Portugal, por a irmã ter, alegadamente, pedido ajuda.

Segundo um comentador do programa “Fiesta” do canal espanhol Telecinco, “Gio” ofereceu roupas e o pagamento da escola aos sobrinhos, mas Patrícia terá sido mais direta: “Manda-me cinco mil euros que eu trato de pagar”, revelou o comentador Aurelio Manzano.



No final da semana passada, Patrícia fez um alerta desesperado nas televisões espanholas – “não tenho o que comer” -, com Georgina Rodríguez a optar pelo silêncio.



A hispano-argentina, recorde-se, viajou recentemente para Las Vegas, nos Estados Unidos, onde desfilou na passadeira vermelha dos Grammy Latinos.