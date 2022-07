Irma Ribeiro assinala cinco anos do filho: “Que alegria”

Irma Ribeiro fez questão de assinalar nas redes sociais o quinto aniversário do filho, Moa, com uma fotografia de quando estava grávida e outra do aniversariante ainda bebé.

A cantora mostrou-se feliz, no perfil de Instagram, por festejar o quinto aniversário do seu único filho, fruto da relação amorosa com o namorado, Filippo Fiumani.

“Moa, meu amor. Cinco anos, que alegria”, escreveu.

Pedro Ribeiro, Rita Pereira, Ana Moura, Rita Rugeroni, Sandra Silva, Luís Marvão, Carolina Deslandes, Carina Caldeira, Sara Prata, Ana Marta Ferreira, Sofia Arruda e Marta Melro foram alguns das caras conhecidas que deram os parabéns a Moa.