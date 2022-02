Isabel Figueira celebra oito anos do filho: “Orgulhosa de ser tua mãe”

Isabel Figueira assinalou publicamente o aniversário do filho mais novo, Francisco, com uma declaração de amor.

O filho mais novo da apresentadora completa, este domingo, 18 de abril, oito anos e, para celebrar a data, a também atriz partilhou no próprio Instagram uma dedicatória, na qual destacou o “orgulho” que sente.

“Hoje este meu grande amor completa oito anos. Orgulhosa de ser tua mãe e muito feliz de, todos os dias, me surpreenderes com uma palavra de amor. Sei que te digo mil vezes ao dia que te amo muito, mas o amor que se sente deve-se sempre dizer seja quantas vezes for. Amo-te, estarei sempre aqui, todos os dias, ao teu lado”, pode ler-se na publicação, na qual partilhou um vídeo de ambos.

Francisco, de oito anos, nasceu do relacionamento terminado entre Isabel Figueira e João Sotto-Mayor. A atriz tem ainda outro filho, Rodrigo Peixoto, de 13 anos.