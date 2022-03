Isabel Silva é abordada por fã em corrida: “Um rico senhor”

Isabel Silva, ou “Belinha”, como é carinhosamente apelidada pelo público, foi fazer uma das suas típicas corridas quando foi surpreendida por um fã.

Foi durante o seu treino matinal, nesta sexta-feira, 26 de novembro, que a apresentadora, de 35 anos, foi abordada por Carlos Folgado, um fã que pediu para tirar uma fotografia e acabou por surpreender a comunicadora que partilhou o momento nas suas redes sociais.

“As coisas boas que a corrida me dá”, começou por escrever.

“Lá fui eu às 7h30 fazer as minhas séries e no final, um rico senhor chamado Carlos Folgado vem ter comigo para tirar uma fotografia. Foram 10 minutos de conversa com um desconhecido mas que, por partilharmos a mesma paixão, a sensação é a de que nos conhecemos há muito tempo”, começou por escrever.

“Os valores que um corredor cultiva e prioriza são a base de uma vida rica de alegria e positivismo – liberdade, rigor e consistência, resiliência, esperança … e simplicidade”, acrescentou.

A também empresária aproveitou ainda para deixar um apelo aos seguidores e frisar a importância do exercício físico.

“Este sorrisão do Carlos é igual ao meu. Ganha-se quando nos alimentamos de hábitos que nos fazem felizes. É assim que quero estar aos 40, aos 50, aos 60 e por aí adiante …

Esta partilha não é tanto sobre as minhas séries de 1000. É sobre algo muito mais estruturante – seja na corrida ou em outra atividade, a sensação que ela nos dá é boa demais para não a colocarmos no topo das nossas prioridades”, afirmou.

“Colocar o corpo em movimento é vida. E não sou só eu a dizê-lo”, rematou.