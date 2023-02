Isabel Silva faz reflexão: “Já não tenho cara de vintes”

Isabel Silva foi fotografada por uma profissional e o resultou final deixou a comunicadora a pensar.

No seu perfil de Instagram, Isabel Silva partilhou os registos fotográficos e aproveitou para fazer uma reflexão sobre a passagem do tempo.

“Fiquei assim a olhar para mim e a pensar no seguinte: realmente eu já não tenho cara de vintes… Hoje com 36 anos sinto cada vez mais como o tempo vai passando… e como tempo é valioso”, começou por dizer.

“E sinto mais: que a sabedoria que vou conquistando também fica estampada no meu rosto. E isso é de uma beleza sem igual. É só uma fotografia. Mas que me levou a parar e a refletir sobre o mágico lado da maturidade. Que andem os anos… com propósito e saúde”, concluiu.