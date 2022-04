Isabel Silva revela que quer voltar a fazer televisão

Isabel Silva confessou que tem vontade de voltar a aparecer no pequeno ecrã, mas que ainda não surgiram convites para novos projetos.

A apresentadora, de 35 anos, em declarações à revista “TV7Dias”, revelou que deseja voltar à antena, mas que de momento está numa fase de “introspeção” e de “desenvolvimento pessoal”.

“Desejo ser feliz e acredito que a televisão é algo que gosto muito feliz e quero acreditar que voltarei, mas se também não for era porque se calhar não tinha que ir, mas que estou disponível e quero, claro que sim”, explicou aquela publicação.

A comunicador referiu ainda que uma das questões que os fãs mais lhe fazem é sobre quando vai voltar à televisão. “Uma das coisas que as pessoas me perguntam é quando é que eu vou voltar à televisão. E é muito bom sentir que as pessoas têm saudade, e acho que até é bom criarmos um bocadinho de saudade para valorizarmos mais as coisas. Eu respondo: ‘Em breve irei voltar’’ porque obviamente que faz parte dos meus planos voltar à televisão”, contou à “TV7Dias”.

‘Belinha’ como é carinhosamente tratada pelo público saiu da TVI em março deste ano, após dez anos de trabalho. Entretanto a comunicadora acabou de lançar a coleção de livros “Vamos Fazer o Bem!”.