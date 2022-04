Isabel Silva volta à televisão nesta Páscoa

Depois de ter abandonado a TVI há algumas semanas, a repórter e apresentadora Isabel Silva regressa nesta Páscoa à televisão, na Globo.

No fim de semana de Páscoa, Isabel Silva vai estar de volta ao pequeno ecrã para mostrar ao público como se pode confecionar uma sobremesa saborosa e altamente nutritiva. “Belinha”, como é conhecida pelo público, estará na companhia da “chef” Inês Simas, apresentadora de “À Roda da Alimentação Sem Culpa Nem Pecado”, e juntas vão ensinar a preparar uma tarte de framboesa com ingredientes que primam pela qualidade e pelo sabor. O formato de culinária vai para o ar este sábado, dia 3 de abril, às 17.30 H, na Globo.

Trata-se do regresso ao pequeno ecrã de Isabel Silva depois de ter saído da TVI há algumas semanas. A comunicadora rejeitou alguns projetos, inclusivamente a continuidade no “Somos Portugal”, aos domingos.

Agora, ao longo da emissão, Inês Simas e Isabel Silva vão explicar o passo a passo desta receita, ao mesmo tempo que dão dicas de como tornar uma tarte de framboesa num prato mais nutritivo, mas cheio de cor e sabor.

“Mais importante do que contar calorias é saber que aquilo que estamos a ingerir vai dar-nos energia para todo o dia com qualidade”, começa por explicar Isabel Silva, justificando também a escolha do seu prato. “É uma das minhas sobremesas preferidas. É uma tarte crua de framboesa, uma alternativa vegana ao tradicional cheesecake, e é uma sobremesa que adoro porque tem diferentes texturas. Temos uma base de tâmaras, um recheio de caju e uma cobertura de framboesas. Tenho a certeza que os portugueses vão delirar”, antecipa.