Apresentadora Iva Domingues desfruta de férias no México

Iva Domingues está a desfrutar de uns dias de férias no México. A apresentadora tem partilhado alguns momentos da viagem nas redes sociais.

A comunicadora fez as malas e mudou-se temporariamente para aquele local paradisíaco no continente norte-americano. Desde que chegou, a profissional da estação de Queluz de Baixo tem publicado fotografias no perfil de Instagram.

Diversas caras conhecidas do público como Gonçalo Peixoto, Mariama Barbosa, Isabel Figueira e Sílvia Rizzo reagiram, rapidamente, às publicações de Iva Domingues com emojis de corações.

No pequeno ecrã, o público pode acompanhar o trabalho de Iva Domingues durante o programa das manhãs da TVI “Esta Manhã”, do qual fazem parte também Nuno Eiró, Pedro Carvalhas, Susana Pinto e Sara Sousa Pinto.