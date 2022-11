Iva Domingues e Maria Rueff destacam adepto com bandeira LGBTQ+

Depois de um adepto ter invadido o Estádio de Lusail no jogo em que Portugal defrontou o Uruguai com uma bandeira de apoio à comunidade LBTQ+, alguns rostos conhecidos mostraram o seu apoio.

Foi através do Instagram que nomes como Iva Domingues e Maria Rueff destacaram a atitude do adepto.

A apresentadora da TVI partilhou a imagem do adepto com a bandeira para assinalar a passagem de Portugal à próxima fase no Campeonato Mundial de Futebol no Catar.

“Estamos nos oitavos! O senhor da bandeira é italiano e chama-se Mario Ferri il Falco”, escreveu Iva Domingues.

Já Maria Rueff, que também partilhou a mesma imagem, garantiu: “Um verdadeiro campeão em campo no Portugal-Uruguai. Obrigada!”.