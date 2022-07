Iva Domingues testa positivo à covid-19 e Maria Botelho Moniz assume “Goucha”

Iva Domingues testou positivo à covid-19 e não vai conseguir substituir, esta quarta-feira, 6 de julho, Manuel Luís Goucha no programa “Goucha”, da TVI.

Depois de ter estado em Formentera, Espanha, a aproveitar as altas temperaturas, a apresentadora preparava-se para regressar ao trabalho e assumir a condução do formato das tardes na ausência de Manuel Luís Goucha, que está de férias.

Contudo, a comunicadora contraiu o novo coronavírus e vai ficar em isolamento. “E chegou a minha vez. Não vou por isso estar, como previsto, a apresentar as tardes do ‘Goucha’ esta semana”, escreveu, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Sendo assim, Maria Botelho Moniz vai conduzir o programa “Goucha”. “Querida, Maria Botelho, muito obrigada. Bom trabalho logo!” desejou a apresentadora Iva Domingues nas redes sociais.

O público pode acompanhar o trabalho da comunicadora no formato “Esta Manhã”, ao lado do apresentador Nuno Eiró e dos jornalistas Sara Sousa Pinto, Susana Pinto e Pedro Carvalhas.