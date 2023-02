Iva Lamarão agradece mensagens de parabéns e partilha imagens da festa

Iva Lamarão fez questão de agradecer, este sábado, 25 de fevereiro, as mensagens de parabéns que recebeu depois de ter celebrado mais um aniversário.

A apresentadora da SIC completou 40 anos no dia 23 de fevereiro. Dois dias depois das celebrações do aniversário, a comunicadora do terceiro canal deixou uma mensagem de agradecimento.

“Ainda sobre ontem… Obrigada pelas mensagens que me enviaram. Tornaram o meu dia ainda mais especial”, escreveu, partilhando várias fotografias da festa de aniversário.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver-se Iva Lamarão abraçada aos amigos mais próximos, o bolo de aniversário da festa que aconteceu num restaurante em Lisboa.