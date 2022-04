Ivete Sangalo surpreendida pelo marido em dia de festa

View this post on Instagram

Como é bom ter alguém tão especial como você ao lado. Alguém que posso contar sempre que preciso, que me dá tanto carinho, amor e atenção. Que cada momento nosso se renove e se repita. Que a alegria esteja sempre contigo nos palcos e na vida. Que você seja eternamente feliz. Que Deus te dê muita saúde e abençoe a nossa família. Te amo minha passarinha ❤️