Jani Zhao: “Não podemos permitir que se perpetue este à vontade em ferir o outro”

A atriz Jani Zhao falou sobre racismo nas redes sociais, sobretudo no que toca às crianças. “Não podemos permitir que se perpetue este à vontade em ferir o outro”, referiu.

Jani Zhao continua na luta, pública, contra o racismo e, nesta quinta-feira, a atriz voltou a abordar o tema nas redes sociais.

“Perguntas e comentários como ‘de onde vens?’, ‘porque é que falas assim tão bem português?’, ‘vocês não são bem portugueses’, ‘lá de onde vocês vêm…’, entre tantas outras ofensas, são muito frequentes”, começou por referir nas redes sociais.

“Devem imaginar o quão difícil é para uma criança gerir estes golpes emocional e psicologicamente. Não podemos permitir que se perpetue este à vontade em ferir o outro. A pessoa que o faz, pode não ser mal intencionada, mas deve tentar perceber que pode estar apenas a ser inconveniente e desagradável”, acrescentou a atriz.

“Não é por não sentir que o outro – que ouve – não o sinta. E cansa muito… Entristece. Existe uma falta enorme de compreensão do lugar do outro. As piadas ‘inofensivas’ num almoço de família ou numa saída de copos com os amigos devem ser identificadas. Temos essa responsabilidade. Por um mundo verdadeiramente antiracista”, rematou Jani Zhao.