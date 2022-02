Jardel: “Não tem passado pela minha cabeça qualquer possibilidade de recaída”

Jardel admitiu que não passa pela cabeça “qualquer possibilidade de recaída” no que diz respeito ao consumo de drogas. O ex-jogador de futebol fez um balaço da sua participação no “Big Brother Famosos”.

Depois de ter terminado o concurso em quinto lugar, no passado sábado, 26 de fevereiro, o ex-atleta esteve à conversa com os jornalistas sobre a sua participação, revelando que ficou “desiludido” por não ter vencido o formato.

“O meu objetivo era chegar à final e ficar entre os três. Se tivesse conhecido o Francisco melhor podia ter conseguido. Hoje, se entrasse num novo Big Brother, seria completamente diferente. Sou competitivo, por isso é normal eu querer ser campeão”, disse aos jornalistas, citado pelo site Sapo.

Dentro da casa, o ex-concorrente lembrou a luta contra as drogas. Agora, estando cá fora, Jardel admitiu que se sente “leve e pleno”, sem possibilidade de uma recaída. “Não tem passado pela minha cabeça qualquer possibilidade de recaída. Estou muito leve e pleno, a nível mental e físico”, afirmou.

Sobre a morte da mãe, que ficou a saber durante a sua participação no “Big Brother Famosos”, o ex-atleta assumiu que procurou ser mais “tranquilo” no jogo. “Depois que a minha mãe morreu parece que ela entrou dentro de mim e me deu discernimento. As pessoas falavam e eu escutava. Procurei ser mais tranquilo e paciente”, disse.

“Estou triste por a minha mãe morrer, mas a vida segue. Sou um exemplo vivo de superação e sei da minha responsabilidade em manter isso”, acrescentou, segundo o mesmo site.