Jason Statham está em Portugal e não veio sozinho. Veja a fotografia

Jason Statham publicou uma fotografia enigmática nas redes sociais, e rapidamente, percebeu-se que o ator está em Melides, uma localidade a sul de Portugal.

Jason Statham está nada mais, nada menos do que em Portugal. Leu bem. Se estiver a passar férias na zona sul do país, existe a possibilidade de esbarrar com o aclamado ator de Hollywood.

Nas redes sociais, o ator, de 55 anos, partilhou uma fotografia enigmática ao lado de Rosie Huntington-Whiteley, modelo com quem vive uma relação desde 2010, e de outros elementos.

“Casa M”, escreveu na legenda da publicação, onde dá conta que está na casa de férias do arquiteto belga Vincent Van Duysen, avançou a Magg.

Localizada em Melides, Grândola, a Casa M é descrita, no “site” da publicação, como tendo 659.9832 metros quadrados, uma piscina, um anexo para hóspedes, uma garagem isolada e uma casa principal em forma de “U”.