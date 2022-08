Jennifer Lopez e Ben Affleck separados três semanas após o casamento

Jennifer Lopez e Ben Affleck deram o nó há cerca de três semanas, contudo, a imprensa internacional dá conta de uma separação entre o casal.

Após uma lua-de-mel na Europa, a cantora e o ator decidiram fazer uma pausa na relação para reforçar os laços entre si.

Quem avança com a notícia é o site americano “Hollywood Life”, que garante ainda não ter havido qualquer discussão e que esta é uma decisão conjunta.

“A única coisa que torna a relação deles tão única é que eles conhecem mais do que ninguém as exigências que vêm com o fazer o que fazem. De facto, eles acreditam que passar tempo separados os torna mais fortes e é perfeito, porque, quando estão separados, estão a ganhar uma grande quantia de dinheiro. É uma situação de ganho mútuo para ambos”, referiu uma fonte à publicação.

“Eles estão sempre a falar, a enviar mensagens um ao outro ou a fazer videochamada quando estão a trabalhar. E o tempo sozinho faz com que voltarem a estar juntos seja muito melhor. Jennifer Lopez adora o facto de saber que o seu marido estará lá para ela, não importa o que aconteça”, acrescentou ainda a fonte que disse não considerar a situação “ideal”.