Jéssica Antunes partilha novas fotografias do primeiro filho: “O meu maior sonho”

Jéssica Antunes partilhou, esta segunda-feira, 10 de janeiro, novas fotografias do primeiro filho, Isaac, fruto da relação amorosa com Rui Figueiredo.

A ex-concorrente do “Big Brother – A Revolução” (TVI) está a viver dias de grande emoção. No perfil de Instagram, a ex-participante do “reality show” publicou fotografias ao lado do recém-nascido.

“O meu maior sonho era ser mãe, mas nem no meu melhor sonho imaginei que ia ser assim”, admitiu.

Na secção de comentários, a irmã mais nova de Jéssica Antunes, Margarida, mostrou-se rendida ao momento entre mãe e filho. “Ai, os meus amores”, comentou a influenciadora digital.

Isaac nasceu, no início do ano, fruto da relação amorosa entre Jéssica Antunes e Rui Figueiredo. Lembre-se que os dois começaram a namorar dentro da “casa mais vigiada do país”.