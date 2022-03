Jessica Athayde junta-se a “movimento” de Madalena Abecasis: “Hoje só mesmo com filtros e muita maquilhagem”

Jessica Athayde decidiu aderir ao “movimento” de Madalena Abecasis e, neste sábado, 4 de dezembro, mostrou-se em casa onde está com o filho doente.

“Madalena Abecasis. Criança com amigdalite mais otites e uma tosse de cão velho. Hoje só mesmo com filtros e muita maquilhagem“, disse no InstaStorie, ferramenta do Instagram, que publicou.

Recorde-se que Madalena Abecasis fez uma publicação onde destacou o quanto a sua vida e aparência física mudou nos últimos dez anos. A “digital influencer” criou o “movimento” “Mesmo com filtrou sou uma m****” e apelou a que mais pessoas se juntem a ela e que parem de fazer campanhas anti-filtros.

“Madalena da esquerda: Perto dos 30 anos. 1 filha. Sem filtros. Ligeiramente badalhoca. Traça tudo o que mexe. Cabelo loiro lambisgóia. Auto priva-se de sono noites seguidas.

De rápida recuperação. Sem necessidade de manutenção de doutora Cristina. Mamas ótimas. Rabo médio, porém gostoso. Alcoolizada qb. Única preocupação: o que comprar na Zara. O que não fazer: perder as chaves de casa”, começou por escrever.

“Madalena da direita: Perto dos 40.4 filhos.Com filtros.Ligeiramente beata.Não se mexe quando é traçada.Cabelo com raiz de badalhoca.Privação de sono sem solicitação da própria.Recuperação lenta ou nula.Com necessidade manutenção extrema de doutora Cristina para manter os olhos no lugar deles.Sem mamas.Rabo? Quem precisa de rabo?Com lembretes para beber água.Única preocupação: sobreviver mais um dia.O que não fazer: esquecer um filho na escola”, acrescentou.

“Juntem-se ao movimento #MesmoComFiltrosSouUmaM**** para pararem de fazer campanhas anti-filtros de uma vez por todas…..”, apelou.