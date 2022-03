Jéssica Athayde desabafa sobre maternidade: “Um dia volto a ter privacidade”

Dois anos após o nascimento do primeiro filho, Oliver, Jéssica Athayde fez um desabafo, esta terça-feira, 18 de maio, sobre a falta de privacidade durante a maternidade.

A atriz, de 35 anos, admitiu, no perfil da rede social Instagram, que sente a falta de ter os “mínimos de privacidade” em casa e que desespera por um período a sós.

“Já só gostava de conseguir fazer xixi sozinha de porta fechada, sem ter o Oli a entrar e a agarrar-se às minhas pernas a querer falar de carros”, assumiu. “Um dia volto a ter os mínimos olímpicos de privacidade. Mais alguém a desesperar de cinto minutos de ‘me time’ [tempo para mim]?” prosseguiu.

A artista elogiou, ainda, as mães com mais de um filho, em particular a avó, mãe de cinco filhos, as atrizes Inês Herédia e Helena Costa, mães de gémeos, e Madalena Abecasis, mãe de quatro filhos. “São super heroínas”, afirmou.

Oliver nasceu da relação amorosa terminada entre Jéssica Athayde e Diogo Amaral. O intérprete é também pai de Mateus, de seis anos, do casamento também finalizado com Vera Kolodzig.