Jessica Athayde partilha fotografia única da gravidez

Jessica Athayde utilizou as redes sociais para explicar o motivo de não ter outro filho. A atriz partilhou uma fotografia caricata e brincou com a situação.

Jessica Athayde e Diogo Amaral são pais de Oliver, mas, ao que parece, o ator, de 41 anos, gostava de ser novamente pai.

Nas redes sociais, Jessica Athayde explicou o motivo de ainda não ter tido outro filho e brincou: “Sempre que o Diogo me pede para engravidar. Eu envio-lhe isto”, escreveu na publicação, seguida de uma fotografia hilariante do momento em que aguardava a chegada do primeiro e único filho.

“Achei que o Instagram precisava disto esta manhã. Boas gravidezes fofas”, referiu na legenda.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas reagiram. “Ahahahah dá-lhe Diogo Amaral!! Sem medos!”, comentou Madalena Abecasis, “A fotografia que aparece no meu ecrã sempre que me ligas”, disse Inês Herédia, “Aqui em casa é mais ao contrário”, contou Pimpinha Jardim.