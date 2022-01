Jessica Athayde partilha o duche com o filho

Jessica Athayde mostrou-se a tomar banho… mas sem privacidade. A atriz teve a companhia do filho, Oliver.

As temperaturas quentes que se fazem sentir nos últimos dias dão vontade de praia ou piscina, mas um duche refrescante também pode ser solução. Foi o que pensou Jessica Athayde, quando entrou no poliban.

O que a atriz não contava era com a falta de privacidade, já que Oliver, o filho em comum com Diogo Amaral, apareceu para tomar duche com a mãe.

“Já lá vai o tempo que eu tinha privacidade. Mother’s out there – you get me (mães por aí, percebem-me?)”, questionou Jessica Athayde nas redes sociais.

Adriane Garcia, apresentadora e atriz, foi das primeiras famosas a mostrar-se solidária: “Completamente! Nem sei o que é isso mais”, brincou.