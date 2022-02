Jessica Athayde revoltada com tentativa de boicote de “Princípio, Meio e Fim”

Jessica Athayde assumiu estar revoltada com a tentativa de boicote por parte de colegas de profissão do programa “Princípio, Meio e Fim”.

Uma semana depois da estreia do formato de Bruno Nogueira, na SIC, a atriz, que faz parte do elenco, revoltou-se nas redes sociais com as críticas, algumas feitas por colegas de profissão, segundo a mesma.

“Sinto que todas as opiniões são válidas. Podes amar ou odiar, não gostar e achar que não é para ti e está tudo bem, ter uma opinião é ótimo. […] Vai sempre haver ‘haters’ para tudo e sabemos todos disso, mas o que me encanita é o destilar de ódio publicamente, gratuitamente e acima de tudo vindo de artistas como tenho visto por estes lados das redes sociais. Podes não gostar, mas vais tentar boicotar o trabalho de colegas teus?”, afirmou no Instagram.

“Gosta-se muito de dizer que é preciso estarmos unidos na cultura, e então? O que aconteceu? Vão agora dizer que isto não é cultura. […] Fico feliz por todos os que estão a trabalhar sendo em projetos com os quais me identifico ou não”, acrescentou.

“Princípio, Meio e Fim” estreou-se no passado domingo, 11 de abril.