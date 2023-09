Jéssica Athayde: “Ser tia foi o melhor que me aconteceu antes de ser mãe”

Jéssica Athayde declarou-se publicamente à sobrinha, que completou 17 anos, e afirmou que ser tia foi o melhor que lhe aconteceu depois de ser mãe.

Jéssica Athayde está em festa com a celebração dos 17 anos da sobrinha. A atriz fez uma declaração pública nas redes sociais.

“Ser tia foi a melhor coisa que me aconteceu antes de ser mãe, brincava, tomava conta e depois entregava ao final tarde”, começou por brincar a atriz no perfil de Instagram.

“A miúda faz hoje 17 anos e é das minhas pessoas preferidas que até tenho alguma dificuldade em aceitar que já está uma mulher”, acrescentou.

“A Pim era a criança mais bem comportada, querida e amável que alguma vez conheci, e agora que sou mãe vejo o desafio que é educar, por isso parabéns à mãe Maria e ao meu irmão. You both did a great job. Parabéns Pim linda da tia”, concluiu Jéssica Athayde.