Jessica Athayde: “Só tem um ano e já fugiu de casa”

Jessica Athayde está cada vez rendida ao seu filho, Oliver. Em jeito de brincadeira, a atriz da TVI queixou-se da independência do pequeno, de um ano.

A aproveitar ao máximo a primeira experiência como mãe, a intérprete tem por hábito partilhar diversos episódios desta sua aventura no perfil de Instagram. Esta quarta-feira não foi excepção.

A profissional da TVI brincou com o seu filho por este ter saído de casa. “Só tem um ano e já fugiu de casa, pegou no carro, comprou um tigre de loiça, levou os melhores amigos coelhos e bazou. Quando for a hora do biberão quero ver como fazes”, escreveu.

Jessica Athayde já se tinha queixado, de forma irónica, que “Oli”, como é tratado pela própria mãe, está a ficar a pessoa mais social lá de casa. “O Oli começa a ter uma vida mais social do que eu”, desabafou, na altura.

O menino é fruto do ex-namoro entre Jessica Athayde e o também ator Diogo Amaral. Por sua vez, o intérprete já é pai de Mateus, que nasceu durante a antiga relação com Vera Kolodzig.

