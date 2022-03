Jessica Athayde viaja pela primeira vez com o filho

Jessica Athayde está em preparativos para embarcar na primeira viagem com o filho, Oliver.

Desde o nascimento do filho, no passado mês de junho, que a atriz da TVI tem partilhado vários momentos da primeira experiência na maternidade e, este sábado, revelou que em breve irá viajar ao lado do bebé, de sete meses, sem desvendar o destino escolhido.

“Acho que temos tudo. Já adivinharam o destino?”, lê-se na descrição de uma fotografia ternurenta publicada na conta de Instagram de Jessica Athayde, em que Oliver surge em cima da mala de viagem.

https://www.instagram.com/p/B8BP1J8BrBZ/

Oliver é fruto da relação terminada entre a atriz e o também ator Diogo Amaral. O intérprete que integra o elenco de “Terra Brava” (SIC) é ainda pai de Mateus, de cinco anos.