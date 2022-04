Sem medo, Jessica Simpson revela: “Sou disléxica”

Jessica Simpson revelou, esta quarta-feira, 2 de dezembro, que sofre de dislexia e, pela primeira vez, leu em voz alta para gravar o livro de áudio da sua vida “Open Book”.

O projeto biográfico da atriz, de 40 anos, está entre os melhores do ano na sua categoria, segundo a Apple Books. Perante esta meta alcançada, a também cantora assumiu que é disléxica e, por isso, foi um desafio “comovente” gravar este livro.

“Open Book’, obrigada pela terapia. Apple Books, obrigada por reconhecerem e respeitarem a minha história”, agradeceu Jessica Simpson no perfil de Instagram. “Transformar os meus medos em sabedoria tem sido uma jornada comovente”, acrescentou.

“Facto: sou disléxica e esta foi a primeira vez que li em voz alta sem hesitação. Fiz isso pelo ouvinte. Fiz isso pela minha família. Fiz isso por mim mesma”, garantiu a atriz, em inglês.

A intérprete fez parte do elenco de filmes como “Os Três Duques”, “Funcionário do Mês”, “O Guru do Amor”, “Loira Ambiciosa”, entre outros. Recorde-se que Jessica Simpson é mãe de Maxwell, de oito anos, Ace, de sete, e Birdie, de um. Os três filhos são fruto da relação entre a atriz e Eric Johnson.