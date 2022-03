Jesualdo Ferreira chora a morte da irmã

Jesualdo Ferreira chorou a morte da irmã, Maria, que foi vítima de um incêndio, esta segunda-feira, em Mirandela.

O treinador de futebol perdeu a irmã depois de incêndio que ocorreu às 19h30. Maria Manuela Ferreira acabou por ser levada para o hospital onde morreu, tal como conta o Notícias ao Minuto.

Ainda de acordo com a informação divulgada pelo site, até ao momento, sabe-se que o incidente aconteceu no prédio onde a mulher vivia e não foram encontradas vítimas, nem feridos.

Atualmente, Jesualdo Ferreira orienta o clube de futebol Santos que integra a principal liga brasileira. O clube já reagiu à morte da irmã do treinador com um mensagem de força no perfil de Instagram.

“Desejamos muita força ao técnico Jesualdo Ferreira e família pelo falecimento de sua irmã, Maria Manuela Ferreira, na cidade de Mirandela, em Portugal.⁣ A nação santista está com você, professor”, pode ler-se.

https://www.instagram.com/p/B_hqEmtAiUJ/