Jimmy Fallon oferece gorjeta de mais de 300 euros

Jimmy Fallon apanhou de surpresa o trabalhador do restaurante “Kissaki”, em Water Mill, nos Estados Unidos, ao oferecer uma gorjeta de mais de 300 euros.

O apresentador do programa “The Tonight Show” esteve num estabelecimento com a sua mulher, Nancy Juvonen. À saída do local, no estacionamento, o comunicador deu 400 dólares (mais de 300 euros) de gorjeta a um empregado.

De acordo com o site “Page Six”, Jimmy Fallon esteve ainda disponível para tirar algumas fotografias com os seguidores presentes no local.

Recorde-se que o apresentador está casado com Nancy Juvonen desde 2007. O casal tem em comum duas filhas, Frances e Winnie.