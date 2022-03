Joana Albuquerque envolvida em polémica por opinião controversa sobre “caso” de Rúben Semedo

A vencedora do “reality show” “Big Brother” escolheu a plataforma Twitter para dar a sua opinião sobre o “caso” de Rúben Semedo e está a ser contestada.

“Acabei de ler as notícias completas e para quem está impedido de entrar em Espanha por oito anos depois de várias acusações, não me admira muito que isto seja verdade”, começou por escrever Joana Albuquerque, sobre a acusação de violação de uma menor que o jogador português enfrenta em Espanha, acrescentando: “Espero que a vítima consiga ultrapassar isto da melhor forma e sem espetáculo mediático de preferência”, pode-se ler na publicação de Joana Albuquerque.

A jovem, que também pertence ao painel de comentadores do programa “O Amor Acontece”, da TVI, fundamentou a sua opinião com um excerto retirado de um artigo de 2018 de um jornal desportivo: “Em fevereiro de 2018, depois de protagonizar várias alterações violentas nas noites valencianas, as autoridades prenderam Semedo sob as acusações de amarrar, espancar e limitar uma pessoa na sua residência”.

Após a sua publicação, alguns dos seus seguidores fizeram vários comentários: “Pelos vistos o rapaz já está condenado sem margem para dúvidas, espere pelo menos que seja pronunciado por quem tem essa responsabilidade de o fazer, o facto de ter sido condenado por um crime, não quer dizer que tenha cometido este em averiguação”; “de concorrente, a Joana passou a comentadora e, pelos vistos, passou agora a juíza. Qh rapidez! Até prova em contrário, o Ruben é inocente. Também é crime levantar falsas acusações. Não se esqueça Joana, que teve de se defender de acusações que não gostou. Memória curta”, pode ler-se também.