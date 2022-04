Joana Cruz: “Faz hoje um ano que estava a pôr o triângulo na estrada da vida”

Joana Cruz recorreu, esta terça-feira, 11 de janeiro, às redes sociais num dia especial para si. A radialista recordou o dia em que soube que tinha cancro na mama.

A locutora da rádio RFM mostrou-se nostálgica, no perfil de Instagram, ao lembrar a fase em que enfrentou a doença, depois de uma ida ao centro de inspeções com a viatura.

“Faz hoje um ano que estava a pôr o triângulo na estrada da vida. Foi o dia em que chegou o resultado da biópsia a dizer: cancro mama triplo negativo agressivo”, começou por escrever.

“Assinalo esta data para dar a maior das forças a quem recebeu agora uma notícia semelhante, a quem vai entrar ou já está em processo de tratamento. Levei hoje o carro à inspeção (e que ironia quando os centros de inspeção têm placas a dizer IPO para nos dar aquele arrepio na espinha) “, prosseguiu.

“E posso dizer que, tal como eu, ele passou com distinção no teste das luzes, do pisca, dos travões e vai sair a buzinar pelo mundo a agradecer no dia do obrigada! Muita força, ânimo e bem-haja Universo”, rematou.