Joana Cruz quer recuperar verão perdido após superar o cancro

Joana Cruz superou, recentemente, um cancro de mama e regressa agora à sua rotina. Porém, afirma que quer recuperar o verão perdido.

“Como assim o verão acaba hoje e quase nem dei por ele? Deve ter sido o verão em que apanhei menos sol na vida. Vou ter de resolver isso e vingar-me numas férias em busca do sol no inverno. Me aguardem. Porque eu mereço”, escreveu, esta quarta-feira, 22 de setembro, a radialista das manhãs da RFM.

Recorde-se que a comunicadora, de 43 anos, foi diagnosticada com cancro na mama no início deste ano e submetida a tratamentos de quimioterapia até maio. Por fim, em agosto foi operada. “A felicidade é que não me larga. E que seja para sempre esta alegria de ter ultrapassado este capítulo também com muita ajuda e preces vindas desse lado. Equipas médicas, família, amigos, desconhecidos e ‘ao desconhecido’ o meu muito e muito obrigada. Hoje caem-me lágrimas de alegria”, escreveu para assinalar o momento pós cirurgia.