Joana Cruz submetida a cirurgia estética: “Tirei dez anos a estes olhos”

Joana Cruz revelou, esta segunda-feira, 14 de março, ter sido submetida a uma cirurgia estética na zona dos olhos, há cerca de um mês.

A profissional da RFM já recuperou da operação a que foi sujeita. No perfil de Instagram, a comunicadora explicou que fez uma blefaroplastia, que tem como objetivo retirar o excesso de pele e atenuar as rugas.

“Migas: tirei dez anos a estes olhos. Faz um mês que me pus nas mãos da Dr. Ana Silva Guerra para dar um recorte naquela pele a mais da pálpebra que nos lixa muito a vida ao aplicar um ‘eyeliner’”, contou.

“Chama-se blefaroplastia, não dói, trata-se no próprio dia […] e, em uma semana, vemos o resultado. Agora passado um mês: o que dizem os meus olhos? Que valeu muito a pena entregar esta missão a quem sabe”, acrescentou, partilhando as fotografias do “antes” e “depois”.