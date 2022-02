Joana Cruz revela ter feito tratamento para “cuidar da moldura dos olhos”

Joana Cruz revelou, esta quinta-feira, 6 de maio, ter feito um tratamento para cuidar da moldura dos olhos para não perder a expressão, devido à queda de cabelo.

Desde que partilhou com os seguidores que foi diagnosticada com cancro, a locutora tem dividido alguns momentos desta luta na rede social Instagram. Esta quinta-feira, a radialista sujeitou-se a um tratamento para repor as sobrancelhas.

“Cuidar da moldura dos olhos para não perder a expressão que é levada com o cair do pelo da sobrancelha… Doentes oncológicos em tratamento não podem fazer ‘microblading’ por isso”, explicou.

“As mãos da doce Raquel voltam a dar-nos expressão com os pelos colados um a um para nos devolver enquadramento. Haja paciência!” prosseguiu Joana Cruz.

“O que servir para me sentir bem está a valer e tal como partilharam comigo esta técnica que desconhecia, deixo aqui a demonstração e que os nossos olhos sorriam sempre!” concluiu.