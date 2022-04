Joana Diniz desabafa sobre ser mãe: “Não é fácil mas é o mais gratificante”

Joana Diniz desabafou, esta terça-feira, 28 de dezembro, sobre o papel desafiante de ser mãe da filha, Valentina, fruto da ex-relação com Igor Sanchez.

A ex-concorrente do “reality show” “Casa dos Segredos” (TVI) enalteceu o desempenho enquanto progenitora, admitindo que nunca pensou ser “uma mãe tão incrível”.

“Nunca pensei algum dia que fosse ser uma mãe tão incrível (é bom termos consciência do quão incríveis somos)”, começou por afirmar.

“Não sei se nasci para ser mãe, mas todos os dias dou o melhor de mim. Também não sou uma mãe mi mi mi, sou exigente – até demais (diz a avó) mas passo-lhe valores, princípios e dou lhe educação”, prosseguiu.

Joana Diniz quer que a sua filha seja “grata e humana com os outros”. “Quero e estou a fazer para que esta miúda, num mundo que cada vez mais contrária o que é de enaltecer, seja uma miúda grata, humana para com os outros, que saiba sempre fazer as escolhas corretas e que lute sempre para ser feliz. Papel de mãe não é fácil mas é o mais gratificante de todos”, rematou.