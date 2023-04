Joana Diniz revela que tenta engravidar há seis meses

Joana Diniz, que se celebrizou nos “reality shows”, revela que está a tentar engravidar há seis meses. Cabeleireira assume desejo de ser mãe.

Joana Diniz está a tentar engravidar, revelou a cabeleireira e ex-participante do “reality show” “Casa dos Segredos”, da TVI, à revista “TV Mais”.

“Há seis meses que tento engravidar”, conta à publicação de televisão, a propósito dos comentários de muitos seguidores à sua silhueta. “Farta da pergunta ‘estás grávida?’. Oficialmente estou forte. Forte, gorda, larga, a que lhe queiram chamar”, desabafou há pouco tempo nas redes sociais.

“Ando a passar por grávida há um ano! Uma pessoa está cheinha, está grávida!” diz, agora, em entrevista, no dia em que voltou ao bloco operatório, na Clínica Milénio, para se submeter a uma remodelação corporal.

À “TV Mais”, Joana Diniz confessa agora que há vários meses que tenta ter outro bebé. “Estou há 11 meses sem tomar tomar a pílula. Felizmente, esta situação não me afetou. Agora vejo a vida de maneira diferente. Tenho o Rafael, que é filho do Flávio, ele ficou com a minha Valentina. Já temos um casal, obviamente que se calhar ter um bebé nosso faz todo o sentido”.

“As pessoas não sabem, mas posso confessar que há seis meses que tento engravidar e não consegui! Eu e o Flávio andámos aqui em processos, para saber o que passava e o que não se passava”, concluiu Joana Diniz.