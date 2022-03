Joana Machado Madeira mostra filha mais nova a dar os primeiros passos

Joana Machado Madeira mostrou a filha mais nova, Carolina, a dar os primeiros passos. A humorista ficou rendida a esta nova etapa.

A companheira de Eduardo Madeira está a viver dias de grande felicidade com os primeiros passos da filha mais nova do casal. No perfil de Instagram, a também atriz dividiu o momento com os fãs.

“A Carol começou hoje a andar. Não estou a aguentar”, escreveu.

“O tempo passa rápido até parece que nasceu ontem e hoje já está a dar os primeiros passinhos”, comentou uma seguidora. “Que corajosa! Agora ninguém me agarra”, atirou outra na secção de comentários.

Além de Carolina, Joana Machado Madeira e Eduardo Madeira são pais da filha mais velha, Leonor. Já o humorista é também pai de Rodrigo, de 20 anos, que é fruto de uma relação anterior terminada.