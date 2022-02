Joana Madeira chantageada com divulgação de fotografias íntimas

View this post on Instagram

Recebi este mail na minha conta em tom ameaçador e de chantagem dizendo que caso não pague uma recompensa me vão denegrir nas redes pois conseguiram a minha password. Estou só a avisar-vos, se daqui para amanhã começarem a receber nudes não pensem que a quarentena me deixou louca. Além disso, quando ameaçam que enviam nudes meus é só estupidez deles pois basta uma simples pesquisa no Google com o meu nome e têm fotos bem melhores, inclusive sem sotiuen. Por fim, já mudei a minha pass e não vou amanhã para nenhum posto da PSP correr riscos, por isso se alguém por aí me conseguisse ajudar era fixe. E já agora, falam comigo em inglês? Então olha fuck you para vocês, seus [email protected]! Fora isto, tudo ok. Kisses.