Joana Marques brinca com entrevista de Rúben Rua: “Tínhamos reparado que era só ar”

Joana Marques abordou a entrevista que Rúben Rua deu à Rádio Comercial no podcast “Era o que faltava” e brincou com as respostas do apresentador.

Nesta terça-feira, 12 de outubro, a radialista não poupou nas criticas ao modelo e apresentador da TVI no podcast “Extremamente Desagradável”, da Rádio Renascença.

A comunicadora começou por abordar o tema dos abdominais de Ruben Rua.

“Estava a ouvir atentamente a minha descrição. Desde a moda e o mundo à televisão e aos abdominais, que eu confesso que tenho tentado evitar. Olhem, podemos já começar por aí. Às vezes, entristece-me. Até acho redutor essa definição de ‘Ah, é giro e tem um corpo simpático’. Sem dúvida alguma [que é uma objetificação]. ‘Por isso é que era modelo e foi raptado… Ah, porque se calhar a Cristina achou que poderia… Ah, se calhar era namorado e colocou-o lá’”, começou por lembrar a radialista.

A humorista rapidamente fez o reparo e analisou as palavras do manequim. “Calma, Ruben. Eles só elogiaram os teus abdominais. (…) Ele foi por aí fora. Ninguém falou na Cristina Ferreira. Parece aqueles miúdos que se entregam logo. A mãe diz ‘Vou ali à cozinha preparar o lanche’ e eles dizem logo ‘Não fui eu que acabei com as bolachas de chocolate, juro, foi o mano’. Na verdade, Ruben, ninguém tinha perguntado nada sobre isso…”, atirou.

Joana Marques referiu ainda que no seu entender Ruben Rua “fala dos seus abdominais como se fossem uma entidade à parte”.

Outro tema que valeu a atenção da humorista foi o momento em que o apresentador abordou a importância das câmaras e disse: “Agora, estamos na Rádio Comercial a fazer o ‘Era o Que Faltava’. Então, vamos focar-nos durante uma hora só nisto. A nossa cabeça e a nossa energia têm de estar aqui. Vamos pensar onde é que estão as câmaras que estão a filmar para as redes, se cada um fala de cada vez, se nós fazemos tudo, se estou a falar muito, se estou a falar pouco… Temos de pensar nas coisas, temos de mergulhar nas coisas”.

“Reparem na primeira preocupação do Ruben num programa de rádio: olhar para as câmaras que estão a filmar para as redes sociais. Prioridades. A verdade é que ele vive dentro do Instagram e todas as suas preocupações têm que ver com o que publica ou deixa de publicar. Nem imagino como é que ele aguentou aquele apagão de seis horas na semana passada”, disse Joana Marques, referindo-se ao período em que as redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp estiveram em baixo.

Joana Marques fez ainda comentários sarcásticos sobre a preocupação do modelo com as partilhas e legendas no Instagram.

“Não é que não me importe, mas eu não tenho de ir ao Ciberdúvidas ver se ‘haver’ é com ou sem ‘h’. Que desagradável que fui agora, não fui? A perpetuar o conceito de que a malta da moda não sabe escrever… Que estupidez. Só porque abandonaram a escola no nono ano quando foram descobertos por um olheiro da Elite Model Look. Isto é totalmente falso, foi só para efeitos cómicos. O Ruben Rua, evidentemente, sabe escrever e falar porque fez um curso de Comunicação”, disse.

Para terminar, a humorista fez ainda uma referência à entrevistadora Ana Martins que achou ter sido um pouco desagradável quando mencionou que Ruben Rua era só ar depois de este explicar que era do signo Aquário com ascendente em Gémeos e lua em Gémeos.

“Sim, Ana, nós tínhamos reparado que o Ruben era só ar. Também era escusado sublinhar… Depois eu é que sou extremamente desagradável”, finalizou.