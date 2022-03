Joana Santos: “Ha quatro anos fui mãe do miúdo mais querido”

Joana Santos fez questão de assinalar publicamente, esta sexta-feira, 12 de fevereiro o quarto aniversário do seu filho Ari.

A atriz recorreu ao perfil de Instagram para partilhar com os seguidores uma data especial: o filho mais velho da intérprete completou quatro anos.

“Há quatro anos fui mãe do miúdo mais querido, com o sorriso mais aberto, com o abraço mais reconfortante, que me surpreende todos os dias e me faz sorrir como ninguém. É um amor tão grande! Parabéns, Ari!” escreveu, rendida.

Diversas caras conhecidas como Vera Kolodzig, Débora Monteiro, Catarina Lopes Rebelo, Albano Jerónimo, Dânia Neto, Gabriela Barros, Madalena Brandão, Cláudia Vieira, Paula Lobo Antunes e Benedita Pereira juntaram-se para dar os parabéns a Ari.

Além de Ari, Joana Santos, que integra o elenco da novela da SIC “Amor Amor”, também é mãe de Mia, que nasceu a 17 de abril do ano passado.