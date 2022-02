João Baião apresenta novo animal de estimação: “Esta é a Marina”

João Baião recorreu à conta de Instagram para apresentar o novo animal de estimação: uma ave a que chamou Marina.

O apresentador, de 58 anos, explicou que o nome escolhido para a se tratou de uma homenagem à amiga e atriz Marina Mota.

“Depois de uma manhã maravilhosa na grande cidade do Porto, do reencontro com a habitual simpatia nortenha regresso a casa com uma nova amiga. Esta é a Marina. Gosto de homenagear os meus amigos. Beijinhos, meu amor, Marina Mota”, escreveu.

Na caixa de comentários os elogios rapidamente se multiplicaram.